İran liderinden korkutan açıklama: 35 milyon kişi koronavirüs riski atında Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'dan endişelendiren bir açıklama geldi. İran lideri Hasan Ruhani, 25 milyon İranlının virüse yakalandığını ve 35 milyon vatandaşın da riski altında olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi 18 Temmuz 2020, 13:59 Son Güncelleme: 18 Temmuz 2020, 14:09 DHA