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Koronavirüs İran liderinden korkutan açıklama 35 milyon kişi koronavirüs riski atında
DÜNYA

İran liderinden korkutan açıklama: 35 milyon kişi koronavirüs riski atında

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'dan endişelendiren bir açıklama geldi. İran lideri Hasan Ruhani, 25 milyon İranlının virüse yakalandığını ve 35 milyon vatandaşın da riski altında olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
İran'da 35 milyon vatandaş koronavirüse yakalanma riski altında.
İran'da 35 milyon vatandaş koronavirüse yakalanma riski altında.

Ulusal Mücadele Kurulu tarafından hazırlanan koronavirüs raporunu paylaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 25 milyon İranlı bu virüse yakalandığını belirterek, "30-35 milyon kişinin daha önümüzdeki aylarda virüse enfekte olmasını tahmin ediliyoruz” dedi.

İran'da ağır koronavirüs bilançosu: Bir günde 179 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İran'da ağır koronavirüs bilançosu: Bir günde 179 kişi daha hayatını kaybetti
  • Gelecek aylarda hastanelerde tedavi görecek hasta sayının, geride bırakılan 150 güne kıyasla iki katına çıkacağını öngördüklerini söyleyen Ruhani, bu öngörüye göre hazırlık yapılması talimatını verdi.

İran'da ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İran'da ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti

Salgının ikinci dalgasını yaşıyoruz

Ülkede salgında ikinci dalganın yaşandığını ifade eden Ruhani, “İkinci dalganın nedeni insanımızdaki korkunun azalması ve hayatı normal yaşamasından kaynaklanıyor” diye konuştu.

İran’da koronavirüse yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 13
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İran’ın Buşehr Eyaleti Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Başkanı Said Keşmiri yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Buşehr hastanesine 334 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19 )şüphesiyle yatırıldığını ve 162 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğunu bildirdi.
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Buşehr eyaletinde son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Keşmiri, “Maalesef hayatını kaybedenler arasında henüz 23 günlük bir bebek de var” dedi. Buşehr hastanesinde 52 kişinin yoğun bakım ünitesinde olduğunu belirten Keşmiri, 35 hastanın da solunum cihazına bağlı olduğunu aktardı.
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İran’da son 24 saatte 198 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 13 bin 608’e yükseldi.
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Ülkede son 24 saatte 2 bin 500 yeni vak’a tespit edilirken, toplam vak’a sayısı 267 bin 61’e ulaştı.
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İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
Title
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
Title
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
Title
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
Title
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
Title
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
Title
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
Title
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
Title
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da koronavirüse yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran'ın Buşehr eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 23 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı. İran'da son 24 saatte 198 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 13 bin 608'e yükseldi.


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