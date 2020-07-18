İran liderinden korkutan açıklama: 35 milyon kişi koronavirüs riski atında
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'dan endişelendiren bir açıklama geldi. İran lideri Hasan Ruhani, 25 milyon İranlının virüse yakalandığını ve 35 milyon vatandaşın da riski altında olduğunu duyurdu.
Ulusal Mücadele Kurulu tarafından hazırlanan koronavirüs raporunu paylaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 25 milyon İranlı bu virüse yakalandığını belirterek, "30-35 milyon kişinin daha önümüzdeki aylarda virüse enfekte olmasını tahmin ediliyoruz” dedi.
Gelecek aylarda hastanelerde tedavi görecek hasta sayının, geride bırakılan 150 güne kıyasla iki katına çıkacağını öngördüklerini söyleyen Ruhani, bu öngörüye göre hazırlık yapılması talimatını verdi.
Salgının ikinci dalgasını yaşıyoruz
Ülkede salgında ikinci dalganın yaşandığını ifade eden Ruhani, “İkinci dalganın nedeni insanımızdaki korkunun azalması ve hayatı normal yaşamasından kaynaklanıyor” diye konuştu.