Koronavirüs İran ordusundan kritik koronavirüs açıklaması Virüsü 5 saniyede tespit ediyoruz
DÜNYA

İran ordusundan kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü 5 saniyede tespit ediyoruz

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır can kaybı veren İran ordusundan açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronavirüsten enfekte olmuş noktayı 5 saniye içinde tespit eden bir cihaz ürettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır can kaybı veren ülkelerin başında gelen İran'dan açıklama geldi.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronavirüsten (Covid-19) enfekte olmuş noktayı beş saniye içinde tespit eden bir cihaz ürettiklerini açıkladı.


"VİRÜSÜ 5 SANİYEDE TESPİT EDİYORUZ"

Selami, cihazın 10 metre uzaklıkta bulunan alan veya kişiyi manyetik dalgalarla tarayıp her türlü virüsle enfekte olup olmadığını beş saniye içerisinde tespit eden cihaz ürettiklerini söyledi.

Devrim Muhafızları tarafından üretilen cihazın çeşitli hastanelerde yüzde 80 başarıyla test edildiğini ifade eden İranlı komutan, “Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor, ayrıca üzerindeki antenle enfekte olmuş alanları da tespit ediyor ”dedi.

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