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Koronavirüs İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında gerçek rakamların gizlendiği iddialarını yalanladı
DÜNYA

İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında gerçek rakamların gizlendiği iddialarını yalanladı

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaları yalanladı. Basın Denetleme Kurulu, bugün, söz konusu iddiaları yayınlayan Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirmişti.

Haber Merkezi AA
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, "Koronayla ilgili veriler baştan beri şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır. İlk veriler genel seçimlerden iki gün önce paylaşıldı." dedi.

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İran'da iddialar nasıl gündeme geldi?

Sağlık Bakanlığının siyasi bir kurum olmadığını dile getiren Lari, söz konusu iddiaları gündeme getiren Muhammed Rıza Mahbubfer'in de Koronayla Mücadele Kurulu üyesi olmadığını sözlerine ekledi.

İran'da Cihani Sanat gazetesi dün, "Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi" olduğu öne sürülen Mahbubfer ile yapılan bir röportaj yayımlamıştı.

Mahbubfer, röportajda, hükümetin salgını devrim kutlamaları ve genel seçimlerin ardından bir ay gecikmeli duyurduğunu ve açıklanan verilerin gerçek rakamların sadece "yirmide biri" olduğunu öne sürmüştü.

Basın Denetleme Kurulu, bugün, söz konusu röportaj nedeniyle Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirmişti.

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