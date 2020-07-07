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Koronavirüs İranda düğünde 200 kişi koronavirüse yakalandı Hastalardan 5i hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da düğüne katılan 200 kişiye koronavirüs bulaştı

İran’da düğünde 200 kişi koronavirüse yakalandı: Hastalardan 5'i hayatını kaybetti

Koronavirüs ölümlerinde düşüşe geçmesinin ardından günlük ölümlerde rekor kırmaya başlayan İran'da yapılan bir düğünde 200 kişiye virüs bulaştı. Düğünde koronavirüse yakalanan 5 kişi ise hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
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İran’ın Gülistan eyaletinde düzenlenen iki düğün törenine katılan toplam 200 kişide koronavirüs tespit edildi ve 5 kişi hayatını kaybetti.

DÜĞÜNDE KORONAYA YAKALANAN 5 KİŞİ ÖLDÜ

  • Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Seraceddin Arifniya, “Eyalette bulunan ve koronavirüs vakası bulunmayan taşlı burun köyünde 2 düğün töreni yapıldı ve 2 hafta geçmeden bu iki düğüne katılan 200 kişide koronavirüs tespit edildi. Ne yazık ki, 5 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Gülistan eyaletinde ikinci dalganın devam ettiğini ve hastanelerde günlük hasta yatışında artış olduğunu söyleyen Arifniya, “Eyalette bazı hastanelerin kapasitesi artık koronavirüs hastalarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor” dedi.

Eğer korona virüsün ikinci dalgasından ders alınmazsa kaybeden taraf olacaklarını belirten Arifniya, “Biz gerekli uyarıları halka veriyoruz. Medya da bu konuda gerekenleri yapmalı” dedi.

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