İran’da düğünde 200 kişi koronavirüse yakalandı: Hastalardan 5'i hayatını kaybetti

Hayat

Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesmek vacip mi farz mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar kurban ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Kurban kesmek farz mı? Kurbanın hükmü nedir? Kimler kurban kesebilir gibi sorular merak edilenler arasında. Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmeli. Peki, kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesmek vacip mi farz mı?