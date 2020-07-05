Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İranda kabus büyüyor En yüksek günlük koronavirüs ölü sayısı kaydedildi
DÜNYA

İran'da koronavirüs kabusu büyüyor: En yüksek günlük koronavirüs ölü sayısı kaydedildi

İran'da kabus büyüyor: En yüksek günlük koronavirüs ölü sayısı kaydedildi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 560 yeni vaka tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 163 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İran’da maske zorunluluğu getirildi: Kısıtlamaların yeniden uygulanmasına karar verildi
KORONAVİRÜS
İran’da maske zorunluluğu getirildi: Kısıtlamaların yeniden uygulanmasına karar verildi

Bu, ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olurken, toplam ölü sayısı da 11 bin 571'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 2 bin 560 artışla 240 bin 438'e çıktığı İran'da, ağır hasta sayısı ise 3 bin 168 olarak açıklandı.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
OYNAT 00:00
İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.


Abone Ol Google News
İki yıl içinde tamamlanacak

İki yıl içinde tamamlanacak

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu.
Amerikan iç savaşı

Amerikan iç savaşı

​Teknoloji devleri Trump'a neden kazan kaldırdı?
Türkiyeyi küresel güç haline getirecek

Türkiye'yi küresel güç haline getirecek

​Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması.
Okullarda alınacak önlemler belli oldu

Okullarda alınacak önlemler belli oldu

Bakanlık 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi.
Yaralanan 114 hasta <br>taburcu edildi

Yaralanan 114 hasta
taburcu edildi

Sakarya Valisi, son durumu açıkladı.
En başarılı <br>ülkelerden biri olduk

En başarılı
ülkelerden biri olduk

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.
Yıkılması unutuldu

Yıkılması unutuldu

99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı.
Ölüm oranlarını<br>düşürmede başarısız

Ölüm oranlarını
düşürmede başarısız

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.
Yine tarihe geçti

Yine tarihe geçti

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.
3 kişi her yerde aranıyor

3 kişi her yerde aranıyor

Patlamanın olduğu fabrikada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahreden sakatlık

Kahreden sakatlık

​Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı.

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.

​Yeni ilçe merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.
Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü
Gündem

Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Kayseri’de 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada üç hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek’i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz

"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biri olduğumuzu belirten Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık" dedi.
Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz
Gündem

Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz

Van'da işlediği suç nedeniyle 7 ay cezaevinde kalan Fazıl Kara, denetimli serbestlik sürecinde katıldığı meslek edindirme kursu ve İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle kurduğu otel terliği atölyesinde 7 kişiye istihdam sağlıyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne çok fazla proje sunmuş ve desteklenen proje sayısında Türkiye birincisi olmuştur" dedi. Eski hükümlü Kara da, "Atölyemizde 7 arkadaşımız ekmek parası kazanıyor. İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.