İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı haftalar sonra yeniden 100'ün altına düştü

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 günün ardından yeniden 100'ün altına inerek, 87 oldu.

Sözcü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 87 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 596 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sözcü Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 272'ye, vaka sayısının da 197 bin 647'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 795'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavileri tamamlanan 156 bin 991 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

OYNAT 00:00 İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı. BiP'te paylaş

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Bazı bölgeler 'kırmızı bölge' ilan edildi

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 344 bin 599 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Doğu Azerbaycan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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