Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İranda koronavirüs kaynaklı can kaybı son 4 gündür yeniden 100ün üzerinde çıkıyor
DÜNYA

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 120 arttı

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı son 4 gündür yeniden 100'ün üzerinde çıkıyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı iki ayın ardından son 4 gündür yeniden 100'ün üzerinde çıkıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 120 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 612 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 185'e, vaka sayısının da 195 bin 51'e çıktığını aktardı.

  • Hastalardan 2 bin 789'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanan 154 bin 812 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bir milyon 319 bin 920 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Kürdistan'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 446 bin 184’e yükseldi
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 446 bin 184’e yükseldi

Günlük vaka ve ölü sayılarında artış

İran'da mayıs başında 800'lere kadar düşen günlük yeni vaka sayıları, yasakların kaldırılmasının ardından yeniden yükselişe geçti.

Nisan ortasında 100'ün altına gerileyen ve 25 Mayıs'ta 34 olarak kaydedilen vefat sayısı da son 4 gündür yeniden 100'ün üzerinde çıkmaya başladı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
OYNAT 00:00
İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.


Abone Ol Google News
İlk tabliye konuldu

İlk tabliye konuldu

​18 Mart 2022'de hizmete açılacak.
Alarm zili çalıyor

Alarm zili çalıyor

Bilim Kurulu üyesi bu sözlerle uyardı.
Bu kadar da olmaz dedirtti

'Bu kadar da
olmaz' dedirtti

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler.
Şanlıurfa'da<br> deprem

Şanlıurfa'da
deprem

Deprem çevre illerde de hissedildi.

ABD ve Avrupa'da heykel yıkma yeni bir akıma dönüştü.

Bakan Soylu, Türkiye içinde kalan terörist sayısını açıkladı.

​Bakan Selçuk'tan fesih kısıtı açıklaması.

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.

Amerikalılar en mutsuz zamanlarını yaşıyor

Haftanin'de başlatılan operasyon neden önemli?

​​Fenerbahçe'nin kupa hasreti 6 sezona çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlükte.

Kara listeye alınacak

Kara listeye alınacak

​Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.