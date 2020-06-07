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Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 8 bin 291'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 72 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 291'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 364 artarak 171 bin 789'a çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 596'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 134 bin 349 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti
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Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti

Cihanpur, salgının başından bu yana bir günde yapılan test sayısında 25 bine ulaşarak rekor kırdıklarını ve toplamda 1 milyon 84 bin 857 Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
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İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.

"Zirve noktası geçildi"

Ülkenin güneyinde Irak sınırındaki Huzistan eyaletinin "kırmızı" bölge olarak ilan edildiğini belirten Cihanpur, Hürmüzgan ve Kürdistan eyaletlerinin de riskli eyaletler arasında olduğunu kaydetti.

Cihanpur, tüm dünyada olduğu gibi İran'da da normalleşmenin ardından meydana gelen artışın normal olduğunu vurgulayarak "Kovid-19'da zirve noktasını geçtik, düşüşe geçtik ve hastalık azalmaya doğru gidiyor. Birinci dalgada olsak da zirveyi geçtik. Normalleşmeyle sayıların artması çok normaldir. Hastaneye yatırılanlar ve yoğun bakımdakilerin sayısı azaldı." diye konuştu.

İran'da mayısın başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşmüştü. Yasakların kalkmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.


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