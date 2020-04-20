Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle 91 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da koronavirüs nedeniyle 91 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 5 bin 209'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
İran genelinde bu güne kadar koronavirüs nedeniyle 5 bin 209 kişi yaşamını yitirdi.
İran genelinde bu güne kadar koronavirüs nedeniyle 5 bin 209 kişi yaşamını yitirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

  • Böylece toplam can kaybının 5 bin 209'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1294 artarak 83 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 389'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 59 bin 273 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından tüm ülkeye yayılmıştı.

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