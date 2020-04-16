Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 869a yükseldi
DÜNYA

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 869'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 92 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 869'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 606 artarak 77 bin 995'e çıktığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 594'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 52 bin 229 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

İranlı komutan
OYNAT 00:55
İranlı komutan "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, virüsü 5 saniyede tespit ettiklerini öne sürdüğü cihazı tanıttı. Cihazın çeşitli hastanelerde yüzde 80 başarıyla test edildiğini belirten İranlı komutan, 'Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor' dedi.

Abone Ol Google News
Kurtuluyoruz

Kurtuluyoruz

​Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Artış hızı kırıldı...
Tüyler ürperten görüntü

Tüyler ürperten görüntü

Virüsün merkezi New York'ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı.
Evime ekmekgötüremiyorum

Evime ekmek
götüremiyorum

İBB'nin ödeme yapmadığı firma çalışanları isyanda.
“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

​Milyonlar #evdekal'ırken sorumsuzlar salgına davetiye çıkarıyor.
Şaşkına çeviren olay

Şaşkına çeviren olay

​Koronavirüsten ölen kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Almanya'da koronavirüste bir ilk

Almanya'da koronavirüste bir ilk

​Merkel'in açıklamasının hemen ardından korkunç rakamlar geldi.

Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.

İş kazası sayıldı

İş kazası sayıldı

​Yargıtay'dan virüsten ölen şoför için emsal karar!
Siyah<br>maskeye dikkat

Siyah
maskeye dikkat

Dikkat çeken açıklama geldi: Ancak süs olur.
İşte korona tabutu

İşte korona tabutu

Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor.
Bu ülke için ilk

Bu ülke için ilk

YÖK Başkanı, ilkleri barındıran yasayı anlattı.
Akılalmaz görüntü

Akılalmaz görüntü

​Bursa semt pazarında koronavirüs tedbirlerine kulak asan yok.
Dikkat çeken<br>maske kararı!

Dikkat çeken
maske kararı!

Meclis'e gönderilen torba yasa tasarısında yer aldı.
Yıldızlara <br>yol göründü

Yıldızlara
yol göründü

​Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu.
İlginç yolculuğa<br> bin 360 TL ceza

İlginç yolculuğa
bin 360 TL ceza

​'Koronaya karşı mesaj vermek istedik.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.