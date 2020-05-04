İran'da koronavirüs salgını 9 eyalette düşüşe geçerken 15 eyalette yükseliş sürüyor

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 203'e, vaka sayısı ise 97 bin 424'e ulaştı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı, salgının yükselişe ve inişe geçtiği yerlerin belirtildiği eyaletlere göre Kovid-19 risk haritasını yayımladı.

Söz konusu risk haritasına göre, salgın 9 eyalette düşüşe geçerken, 15 eyalette ise yükseliş sürecinde.

Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü yer olan Kum'un yanı sıra Loristan, İylam, Giylan, Gülistan, Rezevi Horasan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Huzistan, Hürmüzgan, Kirman, Yezd, İsfahan, Zencan, Çaharmahal-Bahtiyar ve Kirmanşah'da ise salgının yükselişte olduğu görüldü.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 203'e, vaka sayısı ise 97 bin 424'e ulaştı.

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