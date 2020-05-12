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Koronavirüs İranda koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 733e yükseldi
DÜNYA

İran'da koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 733'e yükseldi

İran'da koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 733'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 6 bin 733'e yükseldi. Ülkede son 24 saatlik sürede 14 eyalette virüs kaynaklı ölüm yaşanmadı, 5 eyalette ise yalnızca birer kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 48 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bin 481 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 733'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 110 bin 767 olduğunu bildirdi.

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Virüse yakalananlardan 2 bin 713 hastanın durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 88 bin 357'ye ulaştığını belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 615 bin 477 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

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Huzistan ve Tahran eyaletlerinde vakalar artıyor

Ülkede genel olarak vaka ve can kayıplarında düşüş olduğunu söyleyen Cihanpur, "Son 24 saatlik sürede 14 eyalette virüs kaynaklı ölüm yaşanmadı, 5 eyalette ise yalnızca birer kişi yaşamını yitirdi" dedi.

Cihanpur, başkent Tahran ve ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde ise vaka sayılarında artış görüldüğüne ve özellikle Huzistan'daki durumun endişe verici boyutta olduğuna dikkati çekti.

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