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Koronavirüs İranda son 24 saatte 3 bin 605 yeni koronavirüs vakası
DÜNYA

İran’da son 24 saatte 3 bin 605 yeni koronavirüs vakası

İran’da son 24 saatte 3 bin 605 yeni koronavirüs vakası

İran’da koronavirüs nedeniyle 184 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 24 bin 840’a yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Ülkede 184 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 24 bin 840’a çıktı. Ülkede 3 bin 605 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 432 bin 798’e ulaştığı açıklandı.

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