İran’da son 24 saatte 3 bin 605 yeni koronavirüs vakası

Ülkede 184 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 24 bin 840’a çıktı. Ülkede 3 bin 605 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 432 bin 798’e ulaştığı açıklandı.
Ülkede 184 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 24 bin 840’a çıktı. Ülkede 3 bin 605 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 432 bin 798’e ulaştığı açıklandı.
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