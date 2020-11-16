İran'da yeni yasak: Kovid-19 nedeniyle riskli şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasaklandı

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, başkent Tahran dahil yaklaşık 150 büyük şehir ve ilçede 2 hafta boyunca Kovid-19 kısıtlamalarının uygulanacağını ifade etti.

Reisi, bu sürede şehirler arası seyahate izin verilmeyeceğini, ayrıca şehir içinde de akşam 21.00'den sabah 04.00'e kadar şahsi araç kullanımının yasak olacağını belirtti.

Para cezası kesilecek

İranlı yetkili, kırmızı bölge durumundaki şehirlere seyahat yapılması halinde 1 milyon tümen (300 TL), turuncu bölgelere girişte de 5 bin tümen (150 TL) para cezası kesileceğini aktardı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybının 41 bin 979'a, vaka sayısının da 775 bin 121'e ulaştığını açıklamıştı.

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