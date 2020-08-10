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İran'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Gerçek sayılar sadece yirmide biri

İran'da Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Mahbubfer'den, koronavirüsle ilgili korkutan bir açıklama geldi. Mahbubfer, ülkede yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yapılan resmi açıklamaların gerçek sayıların sadece "yirmide biri" olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi açıklanan verilerin gerçek sayıların sadece yirmide birini oluşturduğunu açıkladı.
İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi açıklanan verilerin gerçek sayıların sadece yirmide birini oluşturduğunu açıkladı.

İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin

Jahanesanat haber sitesine konuştu.

  • Mahbubfer, "İran'da ilk Kovid-19 vakaları, resmi olarak duyurulduğu tarihten bir ay önce görülmüştü. Hükümet, bazı siyasi ve güvenlik gerekçeleriyle, devrim kutlamaları ve genel seçimlerin yapılmasından sonra virüsün ülkede yayıldığına dair resmi açıklama yapma kararı aldı" dedi.

Ülkede salgının yayılmaya başladığı günden bu yana koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarına ilişkin açıklanan resmi sayıların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Mahbubfer, "Sayılarla ilgili şeffaf bir bilgi akışı sağlanmadı. Resmi sayılar, siyasi ve güvenlik endişeleri göz önüne alınarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan can kaybı ve vakalara dair sayıların, gerçek sayıların yirmide biri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Kurul ile hükümet arasında ciddi görüş farklılıkları var

Koronavirüsle Mücadele Kurulu üyeleri ile hükümet arasındaki görüş farklılıklarına da değinen Mahbubfer, şunları kaydetti:

  • "Tüm uyarılara rağmen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, muharrem ayı etkinliklerinin coşkuyla kutlanacağını söylemesi, Kurul üyeleriyle hükümet arasındaki ciddi görüş farklılıklarını ortaya koymuştur."

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Sonbaharda daha ölümcül yeni bir dalga endişesi

Mahbubfer, ekonomik kaygılar nedeniyle koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesini de eleştirerek ülke genelinde sıkı tedbirler alınmaması durumunda sonbaharda daha ölümcül yeni bir dalganın yaşanabileceğini söyledi.

  • Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 427'ye, vaka sayısı da 326 bin 712'ye ulaştı.

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