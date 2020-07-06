İspanya'da ikinci dalga: Koronavirüs nedeniyle 270 bin kişi karantinada

İspanya’da koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği devam ediyor. İspanya’nın Galiçya Özerk Bölgesi’nde bulunan 70 bin nüfuslu La Marina Bölgesi bu geceden itibaren 10 Temmuz tarihine kadar karantina altına alınacak. Bölgeye sadece iş nedeni ile giriş ve çıkış yapılabilecek. Bölgede yaşayanlar ise bölge sınırları içinde serbest dolaşım yapabilecek.

KORONAVİRÜS Avrupa'da koronavirüs verileri: İtalya'da son 24 saatte 21, İspanya'da son bir haftada 19 kişi öldü

Yetkililer, 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını duyururken, sokakta maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı. Yetkililer, vaka artışlarının bölgedeki barlara gelen kişilerin neden olmuş olabileceğini dile getirdi.

Galiçya’daki 258 koronavirüs vakasının 117’si La Marina Bölgesi’nde bulunuyor.

FOTOĞRAF 16 Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi. Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı. Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek. Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.

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Segria'da 200 bin kişi karantinada

Öte yandan dün İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da artan vaka sayısı nedeniyle 200 bin kişinin yaşadığı Segria Bölgesi karantina altına alınmıştı.

İspanya’da toplam vaka sayısı 250 bin 545’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 385’e ulaştı.

OYNAT 09:37 İspanya'da yaşayan iki Türk konuştu: Kira ve faturalarımızı devletin ödediği iddiası yalan İspanya'nın Barselona şehrinde yaşayan Burak Karakaya ve Madrid şehrinde yaşayan Ali Temir Erol, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e koronavirüs günlerini anlattı. İspanya'da fatura ve kiraların devlet tarafından ödendiği iddialarını yalanlayan iki Türk, sosyal medyada bu yönde bilgi kirliliği olduğunu belirtti. İspanya'nın dünyada 3. en gelişmiş sağlık sistemine sahip olduğunu belirten gurbetçi Karakaya, 'Birden oluşan yük nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl gasp edilmiş ve yüzüm kanlı halde hastaneye gittiğimde 2 saat sıra beklemişti. Şimdi gitsem içeri girebileceğimi düşünmüyorum' diye konuştu.



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OYNAT 00:58 İspanya ve İtalya'da sokağa çıkma yasağını delenlere sert müdahale Koronavirüs salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İspanya ve İtalya'da sokağa çıkma yasağı sert önlemlerle uygulanıyor. İspanya ve İtalya'da sokağa çıkma yasağını delenler, fiziki müdahaleyle gözaltına alınıyor. BiP'te paylaş

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