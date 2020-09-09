İspanya’da koronavirüs hastası kadın denize girdi, gözaltına alındı

İspanya’nın San Sebastian kentindeki La Zurriola sahilinde can kurtaran olarak çalışan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastası bir kadın, sörf yapmak için denize girdi. Kadının mesai arkadaşları ise polisi arayıp ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen koruyucu kıyafetli polis memurları, koronavirüs hastası kadını denizden çıkması için uyardı. Kadın denizden çıkarılarak gözaltına alındı.

DHA Kadının mesai arkadaşları polisi arayıp ihbarda bulundu.

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5 BİN 500 EURO'LUK CEZA

Kadının Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 bin 500 Euro’ya (48 bin 482 TL) kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Ayrıca ülkede koronavirüs hastası bir kişinin başka bir kişiye koronavirüs bulaştırdığının tespit edilmesi durumunda kesilen cezanın 100 bin Euro’dan fazla olduğu ifade ediliyor.

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