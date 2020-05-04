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Koronavirüs İspanyada koronavirüs kaynaklı 164 kişi daha yaşamını yitirdi
DÜNYA

İspanya'da koronavirüs kaynaklı 164 kişi daha yaşamını yitirdi

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 428'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Ülkede ölü sayısı 25 bini aştı.
Ülkede ölü sayısı 25 bini aştı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak toplamda 25 bin 428 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda dün açıklanan ve 18 Mart'tan bu yana en düşük artış olan günlük ölüm sayısı bugün de tekrarladı. Son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da bu zamana kadar koronavirüsten dolayı en fazla günlük ölüm sayısı, 950 ile 2 Nisan'da açıklanmıştı.

Ölü sayısındaki eğriyi aşağı yönlü döndürmeyi başaran İspanya'da salgından hayatını kaybedenlerin günlük sayıları son 5 gündür 300'ün altında bulunuyor.

Ülkede virüsten ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 428'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 545 artışla 218 bin 11'e çıktığını açıkladı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 bin 441 artışla 121 bin 343 oldu.

İspanya'da kademeli normalleşme süreci başladı

Bu arada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin aldığı kararla kademeli normalleşme süreci bugün başladı.

4 aşamalı sürecin "0 seviyesi" olarak adlandırılan ilk adımı kapsamında restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılmasına izin verildi.

Sadece evlere servis yapmasına ya da paket sipariş almasına izin verilen restoranların büyük bölümünün yeni uygulamaya temkinli yaklaşıp, kapalı kalmaya devam ettiği görüldü.

Ayrıca 50 gün sonra iş başı yapan küçük işletmelerden de en fazla berber ve kuaförlerin kepenklerini kaldırdığı, buralarda Kovid-19 tedbirlerine uyarak maske ve eldiven kullanılarak, sınırlı sayıda müşteri kabul edildiği dikkati çekti.

Seat, Ford gibi araba üretim şirketleri de kısıtlı seviyede fabrikalarını açarken, diğer sektörlerdeki birçok firma personeli evden çalışma uygulamasına devam etti.

Toplu ulaşım araçlarını kullananlara maske takma zorunluluğu da bugün başladı.

Kovid-19 salgınının en az görüldüğü Balear ve Kanarya Adaları'nda bulunan 4 adada ise doğrudan "1. seviyeye" geçilerek, buralardaki pazar yerleri, kafeteryaların terasları ve kütüphaneler açıldı.

İspanya'nın genelinin 11 Mayıs'ta "1. seviyeye" geçmesi öngörülüyor.

Kademeli normalleşme takvimindeki 2. ve 3. seviyelere geçişler İspanya'daki özerk yönetimlere göre farklılık gösterecek.

Sol koalisyon hükümeti 9 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin iki hafta daha uzatılması talebiyle 6 Mayıs Çarşamba günü meclisin onayını isteyecek. Ancak muhalefet partilerinden yapılan açıklamalarda, bu kez hükümete destek verilmeyeceği belirtiliyor.

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