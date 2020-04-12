Koronavirüs İspanyada koronavirüs nedeniyle 619 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İspanya'da koronavirüs nedeniyle 619 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Ülkede ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Ülkede ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artışla 16 bin 972'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre dün 510 olan Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayısı bugün 619'a yükseldi.

  • Virüsten kaynaklanan ölü sayısı 23 Mart'ta 462 olarak açıklandıktan sonra diğer günlerde sırasıyla 514, 738, 655, 769, 832, 838, 812, 849, 864, 950, 932, 809, 674, 637, 743, 757, 683, 605 ve 510 olarak verilmişti.

Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 167 artışla toplamda 166 bin 19 oldu.

Ayrıca Kovid-19'dan iyileşenlerin düne göre 3 bin 282 artışla 62 bin 391'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

"Bir dönem, plajlar dahil her yerde sosyal mesafeyi korumamız gerekecek"

Öte yandan El Pais gazetesine demeç veren Ticaret, Turizm ve Endüstri Bakanı Reyes Maroto, "Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O zamana kadar güvenli mesafenin korunması için her türlü kitlesel etkinlik sınırlı yapılacak. Eskisi gibi alışveriş yapamayacağız, iş yerlerinde sosyal mesafenin korunması gerekecek. Bir dönem, plajlar dahil her yerde sosyal mesafeyi korumamız gerekecek" dedi.

Kovid-19'dan kaynaklanan belirsizliğin tüm sektörlerde olduğunu vurgulayan Maroto, sınırların ve havaalanlarının açılmasıyla ilgili kararın diğer Avrupa ülkelerindeki gelişmelere bağlı olarak alınacağını kaydetti.

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