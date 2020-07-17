İspanya'da koronavirüs taşıyıcısı 100 bine yakın vizon öldürülecek

İspanyol sağlık yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki bir çiftlikte çoğu koronavirüs taşıdığı belirlenen 92 binden fazla vizonun itlaf edileceğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre Aragon özerk bölgesinde Mayıs'ta bir çiftlik çalışanının karısının koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Daha sonra bu kişinin kocası ve altı çiftlik çalışanı daha hastalığa yakalandı.

Değerli kürkleri için yetiştirilen hayvanlar, çiftlik çalışanlarının hastalanmasından sonra tecrit edildi ve izlenmeye başlandı.

Yüzde 87'si virüs taşıyıcısı

13 Temmuz'da yapılan testlerden sonra hayvanların yüzde 87'sinin koronavirüs taşıyıcısı olduğu belirlenince 92 bin vizonun tamamının itlaf edilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başkent Madrid'in 200 kilometre kadar doğusundaki bir köyde bulunan çiftliği işleten aileye tazminat ödeneceğini açıkladı.

Aragon Tarım Bakanı Joaquin Olona, itlaf kararının vizonlardan insanlara hastalık geçmesini önlemek için alındığını söyledi.

Vizon çiftliklerinde tespit edildi

Dünyanın en büyük vizon üreticileri Danimarka ve Hollanda'da da vizon çiftliklerinde koronavirüs tespit edilmişti.

Hollanda Hükümeti, Mayıs'ta iki çiftlik çalışanında koronavirüs tespit edilmesinden sonra on binlerce vizonu itlaf etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Haziran'da bunun virüsün hayvanlardan insanlara geçebileceğini gösteren ilk örnek olabileceğini açıklamıştı.