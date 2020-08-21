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DÜNYA

İspanya'da koronavirüs vakalarında tehlikeli yükseliş

İspanya'da tehlikeli yükseliş: Son üç gündür koronavirüs vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 650 yeni vaka ve son 7 günde 125 ölü sayısı açıkladı. Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam sayı 385 bin 54 olarak güncellendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka sayılarındaki artışın son 3 gündür 3 binin üzerinde olması dikkati çekti.

Bakanlık, dün 3 bin 349 olarak açıkladığı günlük vaka artışının bugün 3 bin 650'ye çıktığını duyurdu.

Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
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Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?


En fazla görülen bölgeler: Madrid, Bask, Aragon, ve Endülüs

Yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgelerin ise son dönemlerde açıklandığı gibi Madrid (1199), Bask (685), Aragon (342) ve Endülüs (303) olduğu bildirildi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam sayı 385 bin 54 olarak güncellendi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 125 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 28 bin 838'e ulaştı.

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