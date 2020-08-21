İspanya'da tehlikeli yükseliş: Son üç gündür koronavirüs vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka sayılarındaki artışın son 3 gündür 3 binin üzerinde olması dikkati çekti.

Bakanlık, dün 3 bin 349 olarak açıkladığı günlük vaka artışının bugün 3 bin 650'ye çıktığını duyurdu.

OYNAT 00:00 Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu? Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

En fazla görülen bölgeler: Madrid, Bask, Aragon, ve Endülüs

Yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgelerin ise son dönemlerde açıklandığı gibi Madrid (1199), Bask (685), Aragon (342) ve Endülüs (303) olduğu bildirildi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam sayı 385 bin 54 olarak güncellendi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 125 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 28 bin 838'e ulaştı.

KORONAVİRÜS Çankırı'da bir belde karantinaya alındı