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DÜNYA

İspanya'da koronavirüse karşı sigara yasağı

İspanya'da beş büyük bölgede Covid 19 bulaşma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içmek yasaklandı. İspanya Sağlık Bakanlığı raporuna göre, sigara tüketimi sırasında maskenin elle dokunarak çıkartması ve takılması hallerinde de bulaş riski artıyor. Rapor aynı zamanda sigara kullanımının, vücudun virüsle mücadele gücünü zayıflatmasına da atıf yapıyor.


Haber Merkezi Diğer
İspanya salgını en ağır geçiren Avrupa ülkelerinden biri oldu.
İspanya salgını en ağır geçiren Avrupa ülkelerinden biri oldu.

İspanya'da beş büyük bölgede Covid 19 bulaşma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içmek yasaklandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya'nın başını çektiği yasak, aralarında Endülüs'ün de olduğu dört bölge tarafından daha uygulamaya konuldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, sigara tüketimi ile koronavirüs riskinin artmasına ilişkin bir rapor yayınlamıştı.

Sigara yasağı iki metre aralık bulunmayan durumlarda uygulamaya konulacak.

YAYILAN DAMLACIKLAR TEHLİKE

Buna göre, sigara dumanının dışa bırakılması sırasında havaya yayılan mikroskobik damlacıklar, koronavirüs bulaşma riski oluşturuyor.

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da vaka sayıları Haziran ayında günlük 150'lere kadar gerilemişti. Ancak sayılar Ağustos ayında yine 1500'lerin üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 19 Ağustos itibariyle ülkede 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

VÜCUDU ZAYIFLATIYOR

İspanya Sağlık Bakanlığı raporuna göre, sigara tüketimi sırasında maskenin elle dokunarak çıkartması ve takılması hallerinde de bulaş riski artıyor.

Rapor aynı zamanda sigara kullanımının, vücudun virüsle mücadele gücünü zayıflatmasına da atıf yapıyor.

Bölgedeki resmi sağlık yetkililerinden biri olan Alberto Fernández Villar da El Pais gazetesine, "Biliyoruz, sigara tiryakilerini kızdıracak bir adım bu ama olağanüstü bir durum ile karşı karşıyayız" dedi.

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