Koronavirüs İspanyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 arttı
DÜNYA

İspanya'da koronavirüste son durum... İspanya'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 arttı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 435 artarak toplamda 21 bin 717'ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 211 artışla toplamda 208 bin 389 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 430 olan günlük ölü sayısı, bugün biraz artarak 435'e çıktı.

Açıklanan verilere bakıldığında, salgından hayatlarını kaybedenlerin sayısının son 4 gündür 399-435 aralığında olduğu görüldü.

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 21 bin 717'ye yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 211 artışla toplamda 208 bin 389 oldu.

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Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 3 bin 411 artışla 85 bin 915'e çıktı.

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de toplam 57 bin 997 vaka bulunurken, ölü sayısı 7 bin 930'a ulaştı. Madrid'in ardından gelen Katalonya'da ise 4 bin 152 ölü ve 43 bin 112 vaka olduğu açıklandı.

Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal sol koalisyon hükümetin kararıyla bugün Mecliste yapılacak oylamayla 9 Mayıs'a kadar uzatılacak.

İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
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İspanya'da sağlık çalışanlarından toplu dua
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülkelerden biri olan İspanya'da bir hastanede sağlık çalışanları durumun daha kötüye gitmemesi için toplu şekilde dua etti.

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