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Koronavirüs İspanyada Kovid-19 aşı şişesinden sivrisinek çıkınca 765 bin doz Moderna aşısı toplatıldı
DÜNYA

İspanya’da Kovid-19 aşı şişesinden sivrisinek çıkınca 765 bin doz Moderna aşısı toplatıldı

İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Malaga şehrinde Kovid-19 aşısı şişesinde sivrisinek bulunması üzerine 764 bin 900 Moderna aşısı toplatıldı. AEMPS tarafından yapılan açıklamada sivrisineğin tespit edildiği şişeden hiçbir vatandaşa aşı uygulanmadığı belirtilirken toplatma işleminin prosedür gereği yapıldığı ifade edildi.

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Haber Merkezi İHA
İspanya’da Kovid-19 aşı şişesinden sivrisinek çıkınca 765 bin doz Moderna aşısı toplatıldı
Foto/arşiv

İspanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (AEMPS) aşı şişesinde Yabancı cismin tespit edilmesi üzerine aşının ait olduğu partideki tüm dozların toplatılması talimatı verdi.

Endülüs bölgesi sağlık otoriteleri, Malaga şehrindeki bir aşı merkezinde gerçekleşen olayda Kovid-19 aşısı şişesinden çıkan yabancı cismin sivrisinek olduğunu açıkladı.

Moderna firması ise olay üzerine açıklama yaparak içinden yabancı cisim çıkan aşının ait olduğu partinin İspanya’nın yanı sıra Portekiz, Norveç ve Polonya’ya da gönderildiğini belirtirken partideki toplam 764 bin 900 dozluk Kovid-19 aşısının tamamının tedbir amaçlı olarak geri toplandığını bildirdi.

AEMPS tarafından yapılan açıklamada yabancı cisim tespit edilen şişeden hiçbir vatandaşa aşı uygulanmadığı belirtilirken toplatma işleminin prosedür gereği yapıldığı ifade edildi.

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