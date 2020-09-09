Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İspanyada son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası
DÜNYA

İspanya’da son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası

İspanya’da son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 543 bin 379’a ulaştı. Toplam vaka sayısı 543 bin 579’a, toplam can kaybı ise 29 bin 628’e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha virüs tespit edildiği, 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Toplam vaka sayısı 543 bin 579’a, toplam can kaybı ise 29 bin 628’e ulaştı.

ÇOMÜ'den koronavirüs tanı kiti müjdesi: Koronavirüsü 8 dakikada tespit ediyor
OYNAT 00:53
ÇOMÜ'den koronavirüs tanı kiti müjdesi: Koronavirüsü 8 dakikada tespit ediyor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 8 dakikada tespit eden kit geliştirildi. ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen kit ile dünyadaki benzerlerinden farklı olarak daha güvenilir ve hızlı sonuç alınabiliyor.


İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran ve bar sahipleri "acil yardım" talep etti

  • İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden kepenk kapatma noktasına gelen yiyecek, içecek ve eğlence sektörünün temsilcileri, başkent Madrid'de toplanarak eylem yaptı.
  • İspanya'daki 17 özerk yönetimin yiyecek ve içecek işletmeleri ile eğlence sektöründen 50'den fazla derneğin temsilcileri, Madrid'deki belediye binası önünde yaptıkları eylemde "daha fazla yardım" çağrısında bulundu.
  • Yapılan konuşmalarda, Kovid-19'un çoğu işletmeyi kapanma noktasına getirdiği, yardımların yetersiz kaldığı, sektör çalışanlarının endişesinin her geçen gün arttığı vurgulandı.

Bu gece başlayacak: KKTC'deki koronavirüs hastaları Türkiye'ye nakledilecek
KORONAVİRÜS
Bu gece başlayacak: KKTC'deki koronavirüs hastaları Türkiye'ye nakledilecek

ABD'de yarım milyondan fazla çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı
DÜNYA
ABD'de yarım milyondan fazla çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor
DÜNYA
İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor

Abone Ol Google News
Rumların Akıncısı

Rumların Akıncı'sı

​Seçimler öncesi stratejisini "Türkiye düşmanlığı" üzerine kurdu.
İlk etkinlik 12 Eylülde

İlk etkinlik 12 Eylül'de

​Yassıada'daki ilk etkinlik milli irade.
Myanmardasoykırım itirafı

Myanmar'da
soykırım itirafı

​Müslümanları öldürüp toplu mezarlara gömdük, köyleri haritadan sildik.
İki yüz on bin<br>kahraman aranıyor

İki yüz on bin
kahraman aranıyor

​SMA Tip-1 hastası 17 aylık Demir Ali bebek yardım bekliyor.
Alışveriş ve tatilde<br>önceliğimiz güven

Alışveriş ve tatilde
önceliğimiz güven

​'Benim Markam' online alışveriş ve tatil platformlarını ele aldı.
Elleri kanlı<br>veliaht prensler

Elleri kanlı
veliaht prensler

​Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işledi.

PKK'ya<br>ortak operasyon

PKK'ya
ortak operasyon

​Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma.
Suç<br>duyurusu yağdı

Suç
duyurusu yağdı

​Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi.
Libya canisine<br>Alman koruması

Libya canisine
Alman koruması

​Almanya sayesinde Libya'daki yeni katliamlar için fırsat buldu.
Aman dikkat

Aman dikkat

​O klinikler korona servisleri kadar riskli.
8 yıl<br>hapis istemi

8 yıl
hapis istemi

​Genç kadına hakaretler edip aracın ön camını kırmıştı.
Üç ilden flaş karar

Üç ilden flaş karar

Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak.
Gıda terörüne geçit yok

Gıda terörüne geçit yok

Tekirdağ'da ​1,5 tonluk ürünü piyasaya süreceklerdi.
Almanya'ya <br>net mesaj

Almanya'ya
net mesaj

​'Türkiye, oldubittiye müsaade etmeyecek.'
MİT mensuplarını <br>ifşa davasında karar

MİT mensuplarını
ifşa davasında karar

Barış Pehlivan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Test sayısı <br>8 milyonu geçti

Test sayısı
8 milyonu geçti

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.