İspanya’da son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha virüs tespit edildiği, 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Toplam vaka sayısı 543 bin 579’a, toplam can kaybı ise 29 bin 628’e ulaştı.
İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran ve bar sahipleri "acil yardım" talep etti
- İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden kepenk kapatma noktasına gelen yiyecek, içecek ve eğlence sektörünün temsilcileri, başkent Madrid'de toplanarak eylem yaptı.
- İspanya'daki 17 özerk yönetimin yiyecek ve içecek işletmeleri ile eğlence sektöründen 50'den fazla derneğin temsilcileri, Madrid'deki belediye binası önünde yaptıkları eylemde "daha fazla yardım" çağrısında bulundu.
- Yapılan konuşmalarda, Kovid-19'un çoğu işletmeyi kapanma noktasına getirdiği, yardımların yetersiz kaldığı, sektör çalışanlarının endişesinin her geçen gün arttığı vurgulandı.