İspanya’da son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası İspanya’da son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 543 bin 379’a ulaştı. Toplam vaka sayısı 543 bin 579’a, toplam can kaybı ise 29 bin 628’e ulaştı.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 20:54 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 21:03 DHA