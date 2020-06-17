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Koronavirüs İsrail koronavirüs aşısı almak için ABDli firmayla anlaştı
DÜNYA

İsrail koronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı

İsrail, koronavirüs aşısı satın almak için ABD'li ilaç şirketi Moderna ile anlaşma imzaladı. Öte yandan yerel basına konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in Moderna'nın yanı sıra birçok ilaç firmasıyla koronavirüs aşısı alımı için anlaşma imzalamayı planladığını aktardı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Kovid-19 aşısı almak için Moderna ile anlaşma imzaladığı yönündeki haberleri doğruladı.

Kovid-19 durum değerlendirmesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Netanyahu, "Moderna şirketinden aşı almamıza imkan sunacak anlaşmayı imzaladık. Şirket yetkilileri gelecek yılın ortasında aşıyı bulacaklarını söylüyorlar, başarılı olmalarını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Moderna ile yapılan aşı anlaşmasının detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan yerel basına konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in Moderna'nın yanı sıra birçok ilaç firmasıyla Kovid-19 aşısı alımı için anlaşma imzalamayı planladığını aktardı.

Moderna, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) iş birliğinde geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel Kovid-19 aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başlamak üzere onay almıştı.

Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı: İşte il il vaka sayıları
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Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane.
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En düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis.
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Son bir ayda Ankara'da, günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.
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Son bir ayda İstanbul'da, günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Son güne baktığımızda bu sayı 700'leri geçti.
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Son bir ayda İzmir'de, günlük ortalama vaka sayısı 32, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38, son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.
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Son bir ayda Kocaeli'de, günlük ortalama vaka sayısının 78, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91, son 3 günde ortalama vaka sayısının 113 olduğunu kaydeden Koca, artışın devam ettiğini aktardı.
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Son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısının 41, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısının 73, son 3 günde ortalama vaka sayısının 88 kişi olduğunu açıkladı.
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Son bir ayda Kayseri'de, günlük ortalama vaka sayısı 14, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25, son üç günde ortalama vaka sayısı 28.
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Son bir ayda Diyarbakır'da, günlük ortalama vaka sayısı 58, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81, son 3 günde ortalama vaka sayısı 87. Son gün 100'lere yaklaştı.
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Son bir ayda Şanlıurfa'da, günlük ortalama vaka sayısı 25, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42, son 3 günde ortalama vaka sayısı 43.
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Son bir ayda Van'da günlük ortalama vaka sayısı 7, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 14. Yani daha kontrollü denilebilir.
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Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
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Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
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Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
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Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
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Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
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Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı
Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı: İşte il il vaka sayıları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada korovirüste tek tek illere dikkat çekti., İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Kocaeli, Konya ve Bursa'daki koronavirüs rakamlarını açıkladı.


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