İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 8 bin 600'ü aştı: 51 kişi de hayatını kaybetti İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8 bin 611'e ulaşırken, can kaybı 51'e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi 06 Nisan 2020, 10:14 Son Güncelleme: 06 Nisan 2020, 10:18 AA