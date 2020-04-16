Koronavirüs İsrailde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140a yükseldi
DÜNYA

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 140'a yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a, vaka sayısı ise 12 bin 591'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 9 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
  • Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 140'a ulaşırken, 90 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 12 bin 591'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 174'nün durumunun ağır olduğu, 2 bin 624 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Yeni Zelanda'da başbakan ve bakanlardan yüzde 20 korona kesintisi
KORONAVİRÜS
Yeni Zelanda'da başbakan ve bakanlardan yüzde 20 korona kesintisi

Çin'de son 24 saatte 46 yeni koronavirüs vakası saptandı
KORONAVİRÜS
Çin'de son 24 saatte 46 yeni koronavirüs vakası saptandı

Trump koronavirüs yardım çeklerine kendi ismini yazdırdı: Ülke karıştı
KORONAVİRÜS
Trump koronavirüs yardım çeklerine kendi ismini yazdırdı: Ülke karıştı
Abone Ol Google News
Şaşkına çeviren olay

Şaşkına çeviren olay

​Koronavirüsten ölen kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Almanyada koronavirüste bir ilk

Almanya'da koronavirüste bir ilk

​Merkel'in açıklamasının hemen ardından korkunç rakamlar geldi.
İş kazası sayıldı

İş kazası sayıldı

​Yargıtay'dan virüsten ölen şoför için emsal karar!
İşte korona tabutu

İşte korona tabutu

Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor.
Akılalmaz görüntü

Akılalmaz görüntü

​Bursa semt pazarında koronavirüs tedbirlerine kulak asan yok.
Dikkat çeken<br>maske kararı!

Dikkat çeken
maske kararı!

Meclis'e gönderilen torba yasa tasarısında yer aldı.

Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.

Yıldızlara <br>yol göründü

Yıldızlara
yol göründü

​Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu.
İlginç yolculuğa<br> bin 360 TL ceza

İlginç yolculuğa
bin 360 TL ceza

​'Koronaya karşı mesaj vermek istedik.'
Siyah<br>maskeye dikkat

Siyah
maskeye dikkat

Dikkat çeken açıklama geldi: Ancak süs olur.
640 lirayı görebilir

640 lirayı görebilir

​Altın fiyatları tüm zamanların en yükseğinde.
Şimdi<br>Hafter düşünsün

Şimdi
Hafter düşünsün

'Tarafsızım' diyen Libya'nın kritik komşusu Tunus'tan açıklama.
Aşı için kötü senaryo

Aşı için kötü senaryo

​Uzmanlar: Geliştirilse bile hemen uygulanamaz.
Çin'e ağır suçlama

Çin'e ağır suçlama

​Dünyaya kabus yaşatan o hatayı belge ile açıkladılar.
Fiyatlar<br> yarı yarıya düştü

Fiyatlar
yarı yarıya düştü

'​Ürün çok müşteri bulamıyoruz.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.