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Koronavirüs İsrailde maske zorunluluğu kalktı halk plajlara akın etti
DÜNYA

İsrail'de maske zorunluluğu kalktı halk plajlara akın etti

Nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşısının yapıldığı İsrail’de, maske takma zorunluluğunun da kaldırılması sonrası halk, plajlara akın etti.

Haber Merkezi DHA
İsrailde maske zorunluluğu kalktı halk plajlara akın etti
İsrail aşılanması gereken nüfusunun yüzde 100’ünü aşılayan ilk ülke oldu.

İsrail, aşı firmalarıyla gerçekleştirdiği anlaşmalar sonucunda toplamda 24 milyon dozluk Kovid-19 aşısı satın alarak, ülke genelinde aşılanması gereken nüfusunun yüzde 100’ünü aşılayan ilk ülke oldu.

  • Ülkede aşılama programı kapsamında 10 milyon 312 bin 947 doz aşı uygulandı. Nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişi en az bir doz aşı olurken, tüm aşıları tamamlanan kişilerin sayısı 4 milyon 969 bin 853’e ulaştı.

İsrail'de normalleşme adımı: Açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
KORONAVİRÜS
İsrail'de normalleşme adımı: Açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

MASKELER DE KALKTI

Dışarıda maske takma zorunluluğunu dünden itibaren kaldırdığı açıklanan ülkede nüfusun çoğunluğunun aşılanması ve koronavirüs vakalarının düşmesiyle ülke genelinde maske kullanımını dış mekan için kaldırdı. Hafta sonu yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen halk ise Tel Aviv’deki plajlara akın etti. Amatör kameraya yansıyan o görüntülerde plajların tıklım tıklım dolduğu görüldü.

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