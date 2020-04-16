İstanbul Ataşehir'de ​99 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi İstanbul'da 99 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi Tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs salgını yayılmaya ve can kaybına neden olmaya devam ederken, sevindirici anlar da yaşanıyor. 99 yaşındaki Halide Dereli iki haftalık tedavisinin ardından koronayı yenerek hastaneden taburcu olurken, yakınları sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 10:18 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 10:28 İHA