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Koronavirüs İsveç bu haberi konuşuyor Burada tedavi edilmedi Türkiyeye uçtu
DÜNYA

İsveç bu haberi konuşuyor: Burada tedavi edilmedi Türkiye'ye uçtu

İsveç'te tedavi edilmeyen koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'in Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü. İsveç gazete ve televizyonları Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesini "İsveç'te tedavi görmedi, Türkiye'ye uçtu" başlığıyla duyurdu. İsveç basınında özellikle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gülüşken'in kızlarına
Twitter'dan verdiği yanıt geniş yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Emrullah Gülüşken'in Ankara'ya getirilmesi İsveç basınında geniş yer aldı.
Emrullah Gülüşken'in Ankara'ya getirilmesi İsveç basınında geniş yer aldı.

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü.

İsveç'in önemli gazetelerinden Aftonbladet, "İsveç'te tedavi edilmedi, Türkiye'ye ambulans uçakla götürüldü" başlığıyla duyurduğu haberde, hastanın kızları Leyla ve Samira Gülüşken'in sosyal medyadan yardım çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Bu çağrıya Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır.'' mesajıyla karşılık verdiği vurgulandı.

isvecgündemi haber sitesinin haberine göre, İsveç devlet televizyonu SVT ise haberinde, İsveç'te tedavi göremeyen Kovid-19 hastası bir babanın kızlarının sosyal medyadan yardım isteğine Bakan Koca'nın cevap verdiğini vurguladı. Haberde, Koca'nın Gülüşken'in kızına ''Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.'' mesajı verdiği aktarıldı.

Expressen gazetesi ise ''Koronavirüs hastası tedavi olamayınca Türkiye'ye uçtu'' başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Kovid-19 hastası bir babanın çocuklarının sosyal medyada yayımladığı videonun ses getirdiğini aktardı.

SVD gazetesi "Türkiye Strump Havalimanı'ndan hasta aldı'' başlığı ile haberi okurlarına duyururken, 47 yaşındaki Kovid-19 hastası bir babanın kızlarının sosyal medyada yardım isteklerinin Türkiye tarafından karşılandığı bildirildi.

Kızlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

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