İsveç’te son 24 saatte 117 kişi koronadan öldü

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, tarafından İsveç’te son 24 saatte 117 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kurum, koronavirüs nedeni ile toplam can kaybının 3 bin 646’ya ulaştığını aktarırken, toplam vaka sayısının ise 29 bin 207’ye yükseldiğini açıkladı.

Halk Sağlığı Kurumu, hastanelerde bin 181 kişinin korona virüs nedeni ile tedavi altında olduğunu ifade ederken, vakaların 397’sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Kurum, ayrıca bugüne kadar 4 bin 971 kişinin virüsü yenerek, taburcu olduğunu aktardı.

İsveç Devlet Halk sağlığı Kurumu Epidemiyoloğu Anders Tegnell, yaptığı açıklamada "Kurum olarak düşündüğümüz gibi orta değerlerdeyiz. Ortalama alırsak 70 ile 75 kişi arasında ölüm yaşanıyor" dedi.

İsveç Ulusal Sağlık İşleri Bölüm Şefi Thomas Linden, ise yaptığı açıklamada "Koronavirüs hastalığından kurtulanlar için kapsamlı bir rehabilitasyon gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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