Koronavirüs İtalya AstraZenecanın koronavirüs aşısını kullanmayı geçici olarak durdurdu
DÜNYA

İtalya AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını kullanmayı geçici olarak durdurdu

İtalya, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu. Daha önce Almanya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan aşının kullanımını geçici olarak durdurduklarını açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İtalya, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durduğunu açıkladı.

  • Daha önce Almanya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü söylemişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." açıklamalarında bulunmuştu.

Hollanda ve İrlanda'dan sonra şimdi Almanya ve Endonezya: Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı
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Hollanda ve İrlanda'dan sonra şimdi Almanya ve Endonezya: Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı
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