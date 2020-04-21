Koronavirüs İtalya erken gevşiyor Kısıtlamalar kademeli olarak azaltılacak
DÜNYA

İtalya erken gevşiyor: Kısıtlamalar kademeli olarak azaltılacak

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da sokağa çıkma yasağının ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklandı. İtalya Başbakanı Conte, "4 Mayıs'tan itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İtalya'da ölü sayısı 24 bini geçti.
İtalya'da ölü sayısı 24 bini geçti.

İtalya'da koronavirüs hayatını kaybedenlerin 24 bini geçti. Aktif vaka sayısının 108 bini aştığı ülkede, şaşırtan bir karar alındı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, resmi Facebook hesabından kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

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"Bir an önce her şeyi açmak isterdim ama..."

Conte, “Ben de ‘Her şeyi açalım. Bir an önce. Yarın sabah her şeyi açalım’ demek isterdim fakat böyle bir karar çok sorumsuzca olur. Böyle bir karar koronavirüsün yayılma eğrisini kontrol edilemez bir biçimde artırır ve bütün çabalarımızı sıfırlar” ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

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Thestar'ın haberine göre; Yasakları kademeli olarak kaldırma kararı aldıklarını belirten Başbakan Conte, "Ulusal açılma planımıza bağlı kalmamız gerekiyor fakat bölgesel farklılık olabilir. Bu hafta bitmeden kademeli olarak yasakları kaldırma planımızı açıklayacağız. Bu kademeli açılma 4 Mayıs itibariyle başlayacak” ifadelerini kullandı.

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