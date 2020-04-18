İtalya halkı zorda: Gıda için bileziklerini rehin veriyorlar

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya’da derinleşen ekonomik kriz de halkı etkilemeye başladı. İtalyan gazetesi La Stampa’nın haberine göre bir aydır karantina şartları altında geçim sıkıntısı çeken Torino şehrinde halk, gıda alabilmek amacıyla değerli eşyalarını rehin karşılığı vermeye başladı. Torino’da rehin işinin yapıldığı Monte dei Pegni’de sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu, karantina tedbirleri nedeniyle gün içinde kısıtlı sayıda kişinin değerli eşyalarını paraya dönüştürebildiğine dikkat çekilen haberde, çoğu kişinin eli boş şekilde evlerine döndüğü de kaydedildi. Kuzey İtalya’da bulunan Torino, Roma ve İtalya’dan sonra ülkenin en büyük üçüncü şehri konumunda. Şehirde salgın nedeniyle yaşanan ekonomik kriz sonucu yoğun işten çıkarmalar ve ücretsiz izinler yaşandı. Geçen hafta mafyanın ekonomik darboğaz yaşayan İtalyan şehirlerinde halka yardım yapmaya başladığı ve devletin yerini aldığına yönelik haberler medyaya yayınlanmıştı.

DÜNYA Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız