Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İtalyada 7 ayın en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi
DÜNYA

İtalya'da 7 ayın en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 8 bin 292 yeni vaka kaydedildi, 139 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 25 Ekim 2020'den bu yana en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi

Haber Merkezi AA
İtalyada 7 ayın en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi
Arşiv

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 226 bin 6 testte 8 bin 292 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 111 bin 210'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 383 bin 854 olarak kaydedildi.

7 ayın en düşük sayısı

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 artarak 122 bin 833'e yükseldi. Ülkede bugün kaydedilen günlük ölüm sayısı, 128 can kaybının yaşandığı 25 Ekim 2020'den bu yana en düşük günlük ölüm sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı da 14 bin 416 artışla 3 milyon 604 bin 523'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 23 milyon 829 bin 80 oldu. Aşılananların 7 milyon 336 bin 412'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

ABD'de bazı eyaletler talep azaldığı için koronavirüs aşılarını geri çeviriyor
KORONAVİRÜS
ABD'de bazı eyaletler talep azaldığı için koronavirüs aşılarını geri çeviriyor

Hac ibadeti bu yıl özel önlemler altında yapılacak
DÜNYA
Hac ibadeti bu yıl özel önlemler altında yapılacak
Abone Ol Google News
Süper Lig aşkına

Süper Lig aşkına

GZT Giresunspor, deplasmanda ​Tuzlaspor ile karşılaşıyor.
Tuzlaspor-Giresunspor maçında olay kararlar

Tuzlaspor-Giresunspor
maçında olay kararlar

Zirveyi ilgilendiren mücadelede hakemin kararları tartışma çıkardı.
Kupa finali seyircili oynanacak

Kupa finali
seyircili oynanacak

​TFF beklenen açıklamayı resmen duyurdu.
Hac ibadetine <br>özel önlem

Hac ibadetine
özel önlem

Suudi Arabistan, listeyi ilerleyen günlerde açıklayacak.
Sayılar hızla düşüyor

Sayılar hızla düşüyor

​Bakanlık, kritik tabloyu açıkladı.
Film gibi!

Film gibi!

​Afganistan'dan yürüyerek Osmaniye'ye geldi kardeşi ile kavuştu.
İsrail sansürü

İsrail sansürü

​Facebook, Twitter ve Instagram, İsrail ile aş zamanlı hareket etti.
İngiltere'de <br>ezan sesi yankılandı

İngiltere'de
ezan sesi yankılandı

​Akşam ezanı sonrası dualar edilerek oruçlar açıldı.
Metina'da süpürme

Metina'da süpürme

​Komandolar bir günde 16 teröristi öldürdü.

​Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti

​Siren seslerini duyan balkonlara koştu

Traktör pulluğuna<br>insan kemikleri takıldı

Traktör pulluğuna
insan kemikleri takıldı

​Adıyaman'da dehşete düşüren olay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.