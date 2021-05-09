İtalya'da 7 ayın en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 226 bin 6 testte 8 bin 292 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 111 bin 210'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 383 bin 854 olarak kaydedildi.

7 ayın en düşük sayısı

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 artarak 122 bin 833'e yükseldi. Ülkede bugün kaydedilen günlük ölüm sayısı, 128 can kaybının yaşandığı 25 Ekim 2020'den bu yana en düşük günlük ölüm sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı da 14 bin 416 artışla 3 milyon 604 bin 523'e ulaştı.

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Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 23 milyon 829 bin 80 oldu. Aşılananların 7 milyon 336 bin 412'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

KORONAVİRÜS ABD'de bazı eyaletler talep azaldığı için koronavirüs aşılarını geri çeviriyor