İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 342 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 315 bin 700 testte 14 bin 761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 935 bin 703'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 465 bin 543'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 979'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 342 artarak, 118 bin 699'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 69 artışla 3 milyon 351 bin 461'e ulaştı.

16 milyon kişi aşı oldu

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 16 milyon 829 bin 814 oldu. Aşılananların 4 milyon 963 bin 281'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), salgının gidişatına dair yayınladığı haftalık raporunda, virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) 12-18 Nisan haftasında 0,81'e kadar gerilediği, vaka sayısındaki düşüş eğiliminin devam ettiği belirtildi.