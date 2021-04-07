Koronavirüs İtalyada ölü sayıları yeniden yükseldi Son 24 saatte 627 kişi öldü
DÜNYA

İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 627 kişi öldü

İtalya'da ölü sayıları yeniden yükseldi: Son 24 saatte 627 kişi öldü

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 627 artarak 112 bin 374 oldu. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 547 bin 837'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 683'e geriledi.

Haber Merkezi AA
İtalyada koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 627 kişi öldü
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Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 339 bin 939 testte 13 bin 708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 700 bin 393'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 547 bin 837'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 683'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 627 artarak, 112 bin 374'e yükseldi. Bugün 649 ölümün kaydedildiği ülkede 5 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 927 artışla 3 milyon 40 bin 182'ye ulaştı.

İtalya 11 milyon kişiyi aşıladı

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 11 milyon 634 bin 253 oldu. Aşılananların 3 milyon 593 bin 223'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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