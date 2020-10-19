İtalya'da bugün 9 bin 338 yeni koronavirüs vakası açıkladı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 bin 862 test yapılırken, 9 bin 338 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 423 bin 578 oldu.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 19 Ekim koronavirüs sonuçları: Ölü sayısı 75, hasta sayısı 1958

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 134 bin 3’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 797’ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 73 artarak 36 bin 616‘ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1498 artarak 252 bin 959 oldu.

Ülkede dün, 11 bin 705 ile günlük vaka sayısında zirve görülmüştü.