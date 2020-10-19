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Koronavirüs İtalyada bugün 9 bin 338 yeni koronavirüs vakası açıkladı
DÜNYA

İtalya'da koronavirüs ne durumda?

İtalya'da bugün 9 bin 338 yeni koronavirüs vakası açıkladı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 9 bin 338 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 73 artarak 36 bin 616‘ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1498 artarak 252 bin 959 oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 bin 862 test yapılırken, 9 bin 338 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 423 bin 578 oldu.

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Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 134 bin 3’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 797’ye ulaştı.

  • Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 73 artarak 36 bin 616‘ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1498 artarak 252 bin 959 oldu.

Ülkede dün, 11 bin 705 ile günlük vaka sayısında zirve görülmüştü.

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