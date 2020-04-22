Koronavirüs İtalyada koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı
DÜNYA

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı

İtalya’da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 437 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 25 bin 85’e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor.

İtalya’da açıklanan son verilere göre 1 günde 437 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 25 bin 85’e yükseldiği bildirildi. Ülkede 3 bin 370 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 187 bin 327’ye ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 54 bin 543’e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 384 olarak açıklandı.

Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunan İtalya, korona virüs pandemisi nedeniyle ülkede uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarını 4 Mayıs itibariyle hafifletmeye hazırlanıyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip korona virüsle mücadelede ulusal çapta 2. aşama olarak nitelendirilen dönemin 4 Mayıs’ta başlayacağını belirtmiş ve detayları pazar gününe kadar açıklayacağını duyurmuştu.

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