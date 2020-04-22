İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı

Dünya

ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin 60 gün boyunca ABD sınırları içine alınmamasını ön gören kararnameyi imzaladığı açıkladı. Buna göre koronavirüs konusunda çalışan ve göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları ile bu kişilerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları, kararname kapsamına alınmayacak.Kararname, 60 günün sonunda ABD Başkanı Trump'ın izniyle uzatılabilecek. Düzenlenen toplantıda çok sayıda doktor da koronavirüsün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Robert Redfield bu yıl şanslı oldukları çünkü virüs salgını başladığında grip sezonunun bitmiş olduğuna vurgu yaptı. Doktor Anthony Fauci ise "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.