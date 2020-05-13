Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İtalyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 bin 106ya yükseldi
DÜNYA

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 bin 106'ya yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 31 bin 106'ya çıktı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 809 düşüşle 78 bin 457’ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 222 bin 104 oldu.

  • İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 502 artarak 112 bin 541'e çıktı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 195 artarak toplamda 31 bin 106 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 952 olan sayı 893'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 735 bin 628 test yapıldı. Salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da ise son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 58, vaka sayısı bin 639
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 58, vaka sayısı bin 639

Abone Ol Google News
Kamu çalışanlarına bir gün izin

Kamu çalışanlarına bir gün izin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından onaylandı.
İlk kez oldu

İlk kez oldu

​Bakan Koca'nın açıkladığı veriler umutlandırdı.
Çinde yeni panik

Çin'de yeni panik

Vaka artışı üzerine yeniden yasaklar getirildi.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Bir milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist yakalandı.
Bir gün bile <br>tabloyu değiştirir

Bir gün bile
tabloyu değiştirir

Bakan Koca, salgınla ilgili kritik uyarıyı yaptı.
Kadere bak

Kadere bak

​Yangından kurtarılan ailede koronavirüs çıktı.

Pes dedirten manzara

Pes dedirten manzara

​Çocuğunu elinden tutan, izin saatinde alışverişe koştu.

75 milyon euro'luk ihmal

75 milyon euro'luk ihmal

​Fenerbahçe, elindekini de kaybediyor.
'İmamoğlu aramadı!'

'İmamoğlu aramadı!'

İBB'nin şehit itfaiyecisi Çolak'ın ağabeyi veryansın etti.
Yıkım durduruldu

Yıkım durduruldu

Belediye nazikçe sökerken, Özdil'in avukatı soluğu adliyede aldı.
'Mansur Yavaş<br>algı peşinde'

'Mansur Yavaş
algı peşinde'

​'İstediği parayla değil asbestli Ankara'nın yeni boruları bile değişir.'
Fenerbahçe için<br> teklifleri reddetti

Fenerbahçe için
teklifleri reddetti

Sarı lacivertlileri heyecanlandıran açıklama geldi.
Sıcak hava <br>dalgası geliyor

Sıcak hava
dalgası geliyor

​Mevsim normallerinin 13 dereceye kadar üzerine çıkacak.
Mesafeli<br>tatil başlıyor

Mesafeli
tatil başlıyor

​Bakan Ersoy otellerin uyacağı kuralları açıkladı.
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.