İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte 578 kişi daha öldü

Avrupa'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bini, bu zamana kadarki vaka sayısı 1 milyonu aştı. Salgınla mücadele sürerken, iyileşenlerin sayısındaki artış umut veriyor.
Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, son 24 saatte yaklaşık 962 kişi hastalığı yenmeyi başardı. Böylece ülkede toplam iyileşen sayısı 38 bin 92'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 105 bin 418 ‘e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 165 bin 155’ e çıktı.
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Türkiye bir yandan ülke içinde koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini hızlandırarak acil ihtiyaçların üretimine hız verirken, çeşitli ülkelerden gelen yardım taleplerini de imkanları ölçüsünde yerine getirdi.
Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, İtalya ve bazı Balkan ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye tıbbi yardım desteğinde bulundu.
Türkiye ayrıca İspanya'daki olağanüstü koşulları göz önünde bulundurarak, ihracatı daha önce yasaklanmış olan 116 solunum cihazının sevkiyatını gerçekleştirdi.
Türkiye'nin yardımları Fransa ve ABD'den NATO'ya kadar büyük yankı buldu. Son olarak ABD basını, Türkiye'nin koronavirüs savaşında kilit oyuncu olarak ortaya çıktığını yazdı.
The Hill gazetesinde yer alan köşe yazısında, 88 ülkenin Türkiye'den yardım talebinde bulunduğu belirtilirken Ankara'nın Avrupa ülkelerinden hızlı hareket ettiği vurgulandı.
Okulların kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve ücretsiz maske dağıtımına değinilen yazıda, Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Alman basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Fransız haber ajansı AFP ise, birçok Avrupa ülkesine ve Filistin'e sağlık malzemesi gönderen Türkiye'nin insani yardım konusunda önemli adımlar attığını duyurdu.
AFP, Türkiye'nin daha önce attığı adımlarının aksine bu kez gelişmiş ülkelere yardım sağladığının altını çizdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye kilit oyuncu: Dünya basınında geniş yankı buldu
Aralarında İngiltere İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'nın da bulunduğu 34 ülkeye yardım gönderen Türkiye'nin hamlesi, büyük yankı buldu. Dünya basınında öne çıkan haberler arasında yer alan Türkiye'nin yardım hamlesini ABD basını paketlerinin üzerindeki Mevlana'nın sözü "Ümitsizlğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var"ı okurlarına sudu. Fransız basını ise Türkiye'nin bu kez gelişmiş ülkelere el uzattığını yazdı.