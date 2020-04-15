Koronavirüs İtalyada koronavirüsten son 24 saatte 578 kişi daha öldü
DÜNYA

İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte 578 kişi daha öldü

Dünyada koronavirüs salgınında can kayıplarının üçte ikisi Avrupa'da yaşandı. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da bir günde 578 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 21 bin 645'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Avrupa'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bini, bu zamana kadarki vaka sayısı 1 milyonu aştı. Salgınla mücadele sürerken, iyileşenlerin sayısındaki artış umut veriyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, son 24 saatte yaklaşık 962 kişi hastalığı yenmeyi başardı. Böylece ülkede toplam iyileşen sayısı 38 bin 92'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 105 bin 418 ‘e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 165 bin 155’ e çıktı.

Türkiye kilit oyuncu: Dünya basınında geniş yankı buldu
FOTOĞRAF 26
Title
Türkiye bir yandan ülke içinde koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini hızlandırarak acil ihtiyaçların üretimine hız verirken, çeşitli ülkelerden gelen yardım taleplerini de imkanları ölçüsünde yerine getirdi.
Title
Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, İtalya ve bazı Balkan ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye tıbbi yardım desteğinde bulundu.
Title
Türkiye ayrıca İspanya'daki olağanüstü koşulları göz önünde bulundurarak, ihracatı daha önce yasaklanmış olan 116 solunum cihazının sevkiyatını gerçekleştirdi.
Title
Türkiye'nin yardımları Fransa ve ABD'den NATO'ya kadar büyük yankı buldu. Son olarak ABD basını, Türkiye'nin koronavirüs savaşında kilit oyuncu olarak ortaya çıktığını yazdı.
Title
The Hill gazetesinde yer alan köşe yazısında, 88 ülkenin Türkiye'den yardım talebinde bulunduğu belirtilirken Ankara'nın Avrupa ülkelerinden hızlı hareket ettiği vurgulandı.
Title
Okulların kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve ücretsiz maske dağıtımına değinilen yazıda, Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.
Title
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Alman basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Title
Fransız haber ajansı AFP ise, birçok Avrupa ülkesine ve Filistin'e sağlık malzemesi gönderen Türkiye'nin insani yardım konusunda önemli adımlar attığını duyurdu.
Title
AFP, Türkiye'nin daha önce attığı adımlarının aksine bu kez gelişmiş ülkelere yardım sağladığının altını çizdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye kilit oyuncu: Dünya basınında geniş yankı buldu
Aralarında İngiltere İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'nın da bulunduğu 34 ülkeye yardım gönderen Türkiye'nin hamlesi, büyük yankı buldu. Dünya basınında öne çıkan haberler arasında yer alan Türkiye'nin yardım hamlesini ABD basını paketlerinin üzerindeki Mevlana'nın sözü "Ümitsizlğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var"ı okurlarına sudu. Fransız basını ise Türkiye'nin bu kez gelişmiş ülkelere el uzattığını yazdı.


Abone Ol Google News
Almanyada mağazalar ve okullar açılacak

Almanya'da mağazalar ve okullar açılacak
İtalyada değişen bir şey yok

İtalya'da
değişen bir şey yok

Koronavirüs ile ilgili son rakamları açıkladılar.
Tüm bilgiler ellerinde

Tüm bilgiler ellerinde

​Türkiye'nin merak ettiği o ekipler ilk kez görüntülendi.
Minikleri sevindirmek elimizde

Minikleri sevindirmek elimizde

​"Evinizde kalırsanız babam da eve gelir, bizimle oynar."
Haydar Baş'a sosyal mesafeli veda

Haydar Baş'a sosyal mesafeli veda

​Ailesi cenaze namazına katıldı, sevenleri dışarıdan izledi.
Salda'nın son hali

Salda'nın son hali

​Bakanlık, iş makineleriyle sahili birbirine katanları durdurdu ama...
Spor Bakanı<br> TVNET'te açıkladı

Spor Bakanı
TVNET'te açıkladı

'Sezon tamamlanacak mı?' sorusuna cevap verdi.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
Yalana isyan etti!

Yalana isyan etti!

​Kim bu 90 bin kişi?
14 ilde kaldırıldı

14 ilde kaldırıldı

​İçişleri Bakanlığı kaç ilde karantina uygulandığını açıkladı.
Çok sayıda<br> sipariş aldı

Çok sayıda
sipariş aldı

Albayrak Grubu Kademe Genel Müdürü Çelik 'mikronsis sis makinesini' tanıttı.
Cumaya bırakmayın

Cumaya bırakmayın

​Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı.
Tanesini 18 dolardan satacaklardı

Tanesini 18 dolardan satacaklardı

​Hızlı tanı kitlerini sakladıkları depoya polis baskın yaptı.
Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

​Türk gurbetçiler 'Alman usulü' cenaze definine isyan etti.
Bir savaştan daha kurtuldu

Bir savaştan daha kurtuldu

​2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​5 bin adetlik ilk teslimat mayıs ayında yapılacak.
'İntikam alışverişi'

'İntikam alışverişi'

Çin'de üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.