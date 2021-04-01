Koronavirüs İtalyada son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İtalya'da son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 501 artarak 109 bin 847 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 712 artışla 2 milyon 933 bin 757'ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
İtalyada son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti
Arşiv

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 356 bin 85 testte 23 bin 649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 607 bin 83'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 563 bin 479, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 681 olarak verildi.

Ölü sayısı artıyor

Hayatını kaybedenlerin sayısı 501 artarak 109 bin 847'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 712 artışla 2 milyon 933 bin 757'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 10 milyon 324 bin 127 oldu. Aşılananların 3 milyon 237 bin 582'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
KORONAVİRÜS
Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı

Koku kaybıyla ilgili şaşırtan araştırma: Koronavirüs geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor
KORONAVİRÜS
Koku kaybıyla ilgili şaşırtan araştırma: Koronavirüs geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor
Abone Ol Google News
Cami hoparlörlerinde müzik skandalı

Cami hoparlörlerinde müzik skandalı

​İstanbul'un 3 ilçesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ege sallandı

Ege sallandı

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tablo korkutuyor

​Vaka ve ölü sayısı hızla yükseliyor.

​Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Medya Brifinginde konuştu.

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

'Tersine göçle' TOGG'a katılan kişi sayısı 23'e yükseldi.

Meclis'te oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıktı.

​Görüntüler infiale neden olmuştu.

​Dokuz aracın karıştığı feci kazada 4 ölü, 5 yaralı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.