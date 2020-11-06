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İtalya'da tablo ağırlaşıyor: Günlük en yüksek vaka açıklandı

İtalya'da tablo ağırlaşıyor: Günlük en yüksek vaka açıklandı

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 37 bin 809 yeni vaka kaydedildi. Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 809 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Salgının başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 862 bin 681 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 499 bin 118, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 515'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 446 artarak, 40 bin 638'e çıktı. Günlük ölü sayısı dünün (445) ardından bugün de 400'ün üzerinde kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 586 artarak, 322 bin 925 oldu.

Bu arada, artan aktif hasta sayısı nedeniyle özellikle kuzeydeki Torino kentinde hastane kapasitelerinin zorlanmaya başladığı ve bazı kilise ve yapılara yataklar konularak kapasitenin arttırılmaya çalışıldığı basına yansıdı.

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Yeni kısıtlayıcı tedbirler bugün başlıyor

Başbakan Giuseppe Conte'nin çarşamba günü duyurduğu yeni tedbirler de bugün devreye girdi. Bugünden itibaren ülkede bir ay boyunca 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ayrıca ülke sarı (orta riskli), turuncu (orta-yüksek), kırmızı (yüksek riskli) olmak üzere 3 risk kategorisine ayrıldı. Buna göre, yayılmanın yüksek olduğu kırmızı ve turuncu bölgelerde, acil durumlar haricinde seyahat yasağı, bölgeye giriş-çıkış yasağı uygulanacak, tüm restoranlar ve AVM’ler kapalı tutulacak, sadece gıda ürünleri satan yerler ile eczaneler açık kalacak.

Kırmızı ve turuncu kategori için geçerli olan seyahat yasağı, sarı kategorideki bölgeler için uygulanmayacak. Sarı kategoride de gece sokağa çıkma yasağının yanı sıra daha önce ülke geneli için alınan tedbirler uygulanmaya devam edecek.

Başbakan Conte, verilerin olumsuz seyrettiği Lombardiya, Piyemonte, Kalabriya ve Valle d'Aosta'nın kırmızı kategoriye, Sicilya ve Puglia'yı turuncu kategoriye, diğer 14 bölgeyi ise sarı kategoriye aldıklarını açıklamıştı.

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