İtalya'da torunlarıyla aylar sonra buluşan çiftin görüntüleri duygulandırdı
Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor. Bu süreçte halk aylar sonra yeniden aileleri ve sevdikleriyle görüşmeye başladı. 5 yaşındaki torunlarını koronavirüs önlemleri nedeniyle uzun süredir göremeyen yaşlı çiftin mutluluğu, görenlere duydu dolu anlar yaşattı.
Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınında Avrupa'nın merkez üssü haline gelen İtalya'da ölü ve vaka sayısı her geçen gün azalıyor. Kademeli olarak normalleşme sürecine geçen ülkede halk, aylar sonra evlerinden çıkmaya ve sevdikleriyle görüşmeye başladı.