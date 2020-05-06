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Koronavirüs İtalyada torunlarıyla aylar sonra buluşan çiftin görüntüleri duygulandırdı
DÜNYA

İtalya'da torunlarıyla aylar sonra buluşan çiftin görüntüleri duygulandırdı

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor. Bu süreçte halk aylar sonra yeniden aileleri ve sevdikleriyle görüşmeye başladı. 5 yaşındaki torunlarını koronavirüs önlemleri nedeniyle uzun süredir göremeyen yaşlı çiftin mutluluğu, görenlere duydu dolu anlar yaşattı.

Haber Merkezi Diğer
Yaşlı çift, torunlarıyla hasret giderdi.
Yaşlı çift, torunlarıyla hasret giderdi.

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınında Avrupa'nın merkez üssü haline gelen İtalya'da ölü ve vaka sayısı her geçen gün azalıyor. Kademeli olarak normalleşme sürecine geçen ülkede halk, aylar sonra evlerinden çıkmaya ve sevdikleriyle görüşmeye başladı.

İtalya’da normalleşme süreci kademeli olarak başladı
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da normalleşme süreci kademeli olarak bugün başlıyor. Bu kapsamda ülkede 9 hafta sonra inşaat sektörü ve fabrikalarda yeniden iş başı yapıldı.
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Restoranların paket servis için yeniden açıldığı ülkede, barlar, dondurma dükkanları gibi işletmeler 18 Mayıs'a kadar kapalı kalmaya devam edecek. Toplu taşıma ve kamuya açık tüm alanlarda maske kullanmak zorunlu olacak.
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Açık havada spor yapılabilecek İtalya'da normalleşme süreci kapsamında isteyenler açık havada spor yapabilecek. İtalyanlara sosyal mesafeyi koruma şartıyla akrabalarıyla görüşme izni veren hükümet, park ve bahçelerin açılmasını da kararlaştırdı.
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Okul, sinema ve tiyatroların ise ne zaman açılacağını ilişkin hükümetten henüz bir açıklama yapılmadı.
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İkinci aşama İtalya Başbakanı Giuseppe Conte normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin devam ettiğini ve karantinanın ikinci aşamasına geçildiğini ancak insanların tedbirleri bırakmaması gerektiğini söyledi. Conte ayrıca, İkinci aşama kapsamında iki ay içinde bölgelere yaklaşık 5 milyon test kiti gönderileceğini de ifade etti.
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21 Şubat'ta bu yana koronavirüs nedeniyle 28 bin 884 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, ABD'den sonra salgın nedeniyle en çok can kayıplarının yaşandığı ikinci ülke oldu. İtalya'da son verilere göre toplam vaka sayısı 210 bin 717'ye, iyileşenlerin sayısı ise 81 bin 654'e yükseldi.
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Eczaneler ve marketler dışındaki tüm işletmelerin 12 Mart'ta kapatıldığı İtalya'da 22 Mart itibarıyla da fabrikalarda çalışmalar durdurulmuştu.
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İtalya’da normalleşme süreci kademeli olarak başladı
İtalya’da normalleşme süreci kademeli olarak başladı
İtalya'da hayatı normalleştirme süreci bugün atılan yeni adımlarla başladı. Ülkede bir çok alanda alınan sıkı tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor.


  • Skynews'in haberine göre; Domenico di Massa ve Mariantonia Gangemi çifti, karantina nedeniyle 2 aydır göremedikleri Cecilia isimli torunlarıyla buluştu.

5 yaşındaki kızın, büyükanne ve büyükbabasına koşarak sarılması duygu dolu anlar yaşattı.

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