İtalya'da torunlarıyla aylar sonra buluşan çiftin görüntüleri duygulandırdı

İkinci aşama İtalya Başbakanı Giuseppe Conte normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin devam ettiğini ve karantinanın ikinci aşamasına geçildiğini ancak insanların tedbirleri bırakmaması gerektiğini söyledi. Conte ayrıca, İkinci aşama kapsamında iki ay içinde bölgelere yaklaşık 5 milyon test kiti gönderileceğini de ifade etti.