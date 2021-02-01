Koronavirüs İtalyanın mutasyonlu virüs açıklaması Maske herhangi bir işe yaramıyor
DÜNYA

İtalya'nın mutasyonlu virüs açıklaması: Maske herhangi bir işe yaramıyor

İtalya’da koronavirüs ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve virüsün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünyada birbiri ardına ortaya çıkan koranavirüs mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor. İtalya’da Kovid-19 ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti'den mutasyonlu virüs açıklaması geldi.

  • Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve virüsün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü.

Mutasyon nöbeti
KORONAVİRÜS
Mutasyon nöbeti

"GENÇLERİ SON DERECE ETKİLİYOR"

Şu an kullanılan tıbbi maskenin yeni mutasyonlu virüse karşı bir işe yaramadığını iddia eden Bartoletti, "FFP2 veya FFP3 tipi maskelerin yeni virüs tipine karşı işe yarayabilir. Kapalı yerlerde maskeleri aşabiliyor. Daha öldürücü değil ama kesinlikle daha bulaşıcı. Gençleri de son derece etkiliyor. Kolay adapte olup hızlı hastalık yapıyor. Bu nedenle mutasyonlu varyanta karşı dikkatli olmalıyız. Tüm dünyada tedbirlerin daha da arttırılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Mutasyon virüsü etkilemez
KORONAVİRÜS
Mutasyon virüsü etkilemez

Vaka artışında mutasyon şüphesi
KORONAVİRÜS
Vaka artışında mutasyon şüphesi
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