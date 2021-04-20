Japonya'da geliştirildi: Koronavirüsü 5 dakikada saptayabilen test

Esasında konunun hipotezi temel amacı daha önemli bunu daha pratik, daha kolay hale getirebilir miyiz? Bu noktada tabi bizim daha kısıtlı veri toplama alanımız oluyor okul olarak. Projemizi Ocak ayında TÜBİTAK’a ilettik. Orada ilk elemelerden geçtikten sonra bölge finallerine davet edildi. Bölge finallerinde biyoloji ana dalında sağlık ve medikal cihazlar alt dalında bölge birinciliği elde etti. Türkiye finalleri olacak Türkiye finallerinde de hem okulumuzu hem de şehrimizi bölgemizi öğrencilerimiz temsil etmiş olacak. Proje şahıstan tükürük alınıp, nişasta ile birleştirildikten sonra cihaza konması ve sonuç alınması yaklaşık 5 dakika sürüyor. Bu da tabiki ev ortamında diyelim ki kendinizden şüphe ediyorsunuz Covid-19 ile ilgili. Bu testi yapıp Negatif çıkıyorsa belki daha rahat hissedebilirsiniz. Pozitif görüyorsanız daha resmi teşhis için hastaneye gidip test yaptırabiliyorsunuz. Doğruluk oranını da biz tabi ki elimizde ki verilerle yapay zeka üzerinden çalışıyoruz. Bu da yaklaşık yüzde 95’e yakın doğru yönlendirme yapacağını düşünüyoruz” diye konuştu.