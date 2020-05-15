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Koronavirüs Japonlar hayran kaldı Türkiyenin koronavirüsle mücadelesine yeni övgü
DÜNYA

Japonlar hayran kaldı: Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine yeni övgü

Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği kendi usulü dünyada konuşulmaya devam ederken, ABD medyası CNN International’dan sonra Japonya’nın yayım kuruluşu FNN Prime da Türkiye’nin koronavirüs ile ilgili mücadelesine ilişkin geniş bir haber yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kanalın haberinde Türkiye koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak gösterildi. Japon kanalı haberinde, Türkiye’de uygulanan tedavi, kademeli yasaklar, dağıtılan bedava maskeler ve yaşlılara ulaştırılan yardımlara geniş yer ayırdı. Japonya dünyada salgınla mücadelede öne çıkan ülkelerin arasında gösteriliyor.

HASTANE HASTANE DOLAŞTILAR

  • Japonya’nın yayın kuruluşu FNN Prime ekipleri hastane hastane dolaşarak Türkiye’deki sağlık sistemi ve salgınla mücadeleyi yerinde inceledi. TV kanalının haberinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın’ın “Türkiye yoğun bakım yatağı anlamında bir açık bulunmamakta. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ventilatör anlamında da oldukça rahatız” ifadelerine yer verildi. Dünya genelinde yaşanan sağlık sistemindeki sorunlara karşın Türkiye’nin tıbbi anlamda sorun yaşamadığı belirtilen haberde aynı zamanda Türk vatandaşlarının görüşleri de yer aldı. Türkiye’de koronavirüs tedavisi gören Japon bir kadın da, “Japonya’da koronavirüs testi yaptırmak kolay değil, Türkiye’de biraz öksürüğü olan bir kişi de teste gelebiliyor” diye konuştu.

ABD'nin ardından Japonya'da, Türkiye'yi koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak medyaya taşıdı
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ABD'nin ardından Japonya'da, Türkiye'yi koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak medyaya taşıdı
Türkiye'nin salgına karşı geliştirdiği kendi yöntemi dünyada konuşulmaya devam ederken, ABD medyası CNN International'dan sonra Japonya'nın yayın kuruluşu FNN Prime, Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili mücadelesine ilişkin haber yayınladı. Kanalın haberinde Türkiye koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak gösteriliyor. Japon kanalı haberinde, Türkiye'de uygulanan tedavi, kademeli yasaklar, dağıtılan bedava maskeler ve yaşlılara ulaştırılan yardımlara geniş yer ayırdı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyada yankı bulmaya devam ediyor.
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