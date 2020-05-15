Japonlar hayran kaldı: Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine yeni övgü

ABD'nin ardından Japonya'da, Türkiye'yi koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak medyaya taşıdı

Türkiye'nin salgına karşı geliştirdiği kendi yöntemi dünyada konuşulmaya devam ederken, ABD medyası CNN International'dan sonra Japonya'nın yayın kuruluşu FNN Prime, Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili mücadelesine ilişkin haber yayınladı. Kanalın haberinde Türkiye koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak gösteriliyor. Japon kanalı haberinde, Türkiye'de uygulanan tedavi, kademeli yasaklar, dağıtılan bedava maskeler ve yaşlılara ulaştırılan yardımlara geniş yer ayırdı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyada yankı bulmaya devam ediyor.