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DÜNYA

Japonya koronavirüste üçüncü dalganın etkisi altına girdi

Japonya Tıp Federasyonu açıkladı: Koronavirüste üçüncü dalga

Koronavirüs vaka sayılarında dünya genelinde yeniden hızlı bir yükseliş yaşanırken, Japonya ise üçüncü dalganın etkisi altına girdi. Japonya Tıp Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgınında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

JMA Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke geneli yeni vaka artış hızı geçen aydan bu yana, Hokkaido dahil, yeniden yükseliş gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğunu düşünebiliriz." dedi.

SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANACAK

Sağlık altyapısının önemine dikkati çeken Nakagawa, "Artış bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Kovid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı." diye konuştu.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 112 bin 880’e, ölü sayısı 1876’ya yükseldi.

Vaka sayısı Tokyo’da 33 bin 377’ye, Osaka’da 14 bin 376’ya, Kanagawa’da 9 bin 603’e çıktı.

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