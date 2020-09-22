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DÜNYA

Japonya potansiyel Kovid-19 ilacı Avigan'ın klinik testlerini tamamlandı

Koronavirüs tedavisinde yeni umut: Japonya potansiyel Kovid-19 ilacı Avigan'ın klinik testlerini tamamlandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) potansiyel tedavi yöntemi olarak görülen Japonya üretimi antiviral ilaç Avigan’ın gecikmeye uğrayan klinik testlerinin tamamlandığı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Japonya’nın Kovid-19 tedavisinde umut olarak gördüğü antiviral ilaç Avigan’la ilgili yürütülen klinik çalışmalarda sona gelindi. İlacın üreticisi Fujifilm, daha önce gecikmeye uğrayan klinik testlerin tamamladığını duyurdu.

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  • Avigan’ın güvenliği ve etkinliğini kanıtlamak üzere yapılan testlerden elde edilen verilerin analizinin gerçekleştirildiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde resmi onay sürecine ilişkin adımların atılmasının beklendiği ifade edildi.

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Gecikme yaşanmıştı

Fujifilm Grubu’nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan’ın Covid-19 karşısındaki etkinliğine dair testlere mart ayında başlanmış, ilk olarak sürecin haziranda sonlanması hedeflenmişti. Ancak ülkedeki yeni enfeksiyon sayısında yaşanan düşüş nedeniyle yeterli sayıda hasta verisi toplanamamış, klinik çalışmaların bu nedenle geciktiği açıklanmıştı.

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Eski Başbakan Abe’nin umuduydu

Dönemin Başbakanı Shinzo Abe, aynı zamanda Favipiravir olarak da bilinen ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımına mayıs ayında onay verilmesini umduğunu ifade etmiş, ancak aynı ay içinde yayımlanan ön bilimsel raporlarda Avigan’ın kesin etkinliğinin kanıtlanamadığı belirtilmişti.

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Önümüzdeki günlerde hükümetin kullanımına yeşil ışık yakması halinde Avigan, antiviral ilaç Remdesivir ve steroid ilaç Deksametazon’un ardından Japonya’da Kovid-19 tedavisinde kullanımına izin verilen üçüncü ilaç olacak.

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