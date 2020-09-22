Koronavirüs tedavisinde yeni umut: Japonya potansiyel Kovid-19 ilacı Avigan'ın klinik testlerini tamamlandı

Japonya’nın Kovid-19 tedavisinde umut olarak gördüğü antiviral ilaç Avigan’la ilgili yürütülen klinik çalışmalarda sona gelindi. İlacın üreticisi Fujifilm, daha önce gecikmeye uğrayan klinik testlerin tamamladığını duyurdu.

KORONAVİRÜS Yerli ve milli olarak üretilen 'Favipiravir' koronavirüs tedavisinde zatürre oranını düşürüyor

Avigan’ın güvenliği ve etkinliğini kanıtlamak üzere yapılan testlerden elde edilen verilerin analizinin gerçekleştirildiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde resmi onay sürecine ilişkin adımların atılmasının beklendiği ifade edildi.

KORONAVİRÜS Japonya'dan 'grip ilacı Avigan' yardımı: Salgından etkilenen ülkelere ücretsiz gönderecek

Gecikme yaşanmıştı

Fujifilm Grubu’nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan’ın Covid-19 karşısındaki etkinliğine dair testlere mart ayında başlanmış, ilk olarak sürecin haziranda sonlanması hedeflenmişti. Ancak ülkedeki yeni enfeksiyon sayısında yaşanan düşüş nedeniyle yeterli sayıda hasta verisi toplanamamış, klinik çalışmaların bu nedenle geciktiği açıklanmıştı.

DÜNYA Çin: Favipiravir adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini hızlandırdı

Eski Başbakan Abe’nin umuduydu

Dönemin Başbakanı Shinzo Abe, aynı zamanda Favipiravir olarak da bilinen ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımına mayıs ayında onay verilmesini umduğunu ifade etmiş, ancak aynı ay içinde yayımlanan ön bilimsel raporlarda Avigan’ın kesin etkinliğinin kanıtlanamadığı belirtilmişti.

KORONAVİRÜS Bakan Varank: Kovid-19'a karşı çok önemli bir ilacı ürettik



Önümüzdeki günlerde hükümetin kullanımına yeşil ışık yakması halinde Avigan, antiviral ilaç Remdesivir ve steroid ilaç Deksametazon’un ardından Japonya’da Kovid-19 tedavisinde kullanımına izin verilen üçüncü ilaç olacak.

OYNAT 00:59 Kovid-19'a karşı "ilk yerli sentez ilaç" görücüye çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İlacın ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem de gurur verici. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



